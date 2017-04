He decidido que ya no soy feminista. Sí. Como leéis. Y os voy a explicar por qué.

Me he dado cuenta de que la sociedad en la que vivimos hoy en día no es patriarcal. De hecho hay muchos sentidos en los que las mujeres salimos ganando cuando, por ejemplo, entramos gratis a las discotecas o cuando nos quedamos a los hijos tras una separación. Que de verdad que no es por el patriarcado ni por nuestro rol de madres impuesto, de verdad que no. Que es porque tenemos privilegios y punto. Os calláis, feminazis. Que sois simples bolleras, feas, gordas y peludas. Siempre. Seáis como seáis. Así que a callar.

También tenemos privilegios como que los hombres traigan el dinero a casa mientras nosotras no hacemos nada con nuestras vidas, que tengamos el día de la mujer y no el del hombre, o que nos digan piropos por la calle. De verdad que no sé de qué os quejáis. ¿A quién no le gusta que le digan lo guapa que es? Que no es acoso, pesadas.

Además, los hombres también son víctimas. Mirad. Seguro que conocéis algún caso de denuncias falsas de violencia de género (que 30 hombres al año también sufren). Yo conozco muchísimos casos. Muchísimos. Algunas feminazis me dicen que sólo son el 0,006% de los casos. Pero yo les digo que no, que yo conozco muchos casos y que se callen. Por bolleras. Que os creéis que todo hombre es un maltratador en potencia por ser hombre. Pero no, las mujeres también lo somos. #NotAllMen

A ver, por ejemplo a mí mi novio me ayuda a hacer las tareas de casa. Y conozco muchos chicos que también lo hacen. Además un amigo mío tiene casi todo amigas. ¿Cómo va a ser machista? Si nunca ha pegado a una mujer. Que se os va la cabeza, feminazis peludas.

De verdad, nos quejamos por vicio. Aquí en España hemos llegado ya a la igualdad, no hace falta el feminismo. Donde hace falta de verdad es en el Islam, que ponen velo a las mujeres. Venga, por favor. Que sólo os preocupáis por tonterías y os olvidáis de las verdaderas víctimas del machismo. Feminazis hipócritas.

La gente sería feminista si no fuera porque pedís las cosas de malas maneras. Siempre tan agresivas y haciendo daño. Así no conseguís otra cosa que distanciar a las personas de la lucha. Y, hablando de distanciar, no veo bien que hagáis espacios no mixtos en los que los hombres no pueden entrar. ¿Qué haríamos nosotras sin los hombres dentro del feminismo? Dicen que son aliados. Por favor. Son feministas y punto. Porque lo digo yo. Feminazis.

En definitiva, he decidido que yo no soy ni machista ni feminista. Yo creo en la igualdad. Y por eso dejo de ser feminista.

Espero que hayáis podido notar el tono irónico y satírico, por favor. Mi intención es ver cómo de ridículas resultan algunas personas al hablar de feminismo y machismo.