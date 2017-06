Un tribunal alemán condena a siete años y medio de prisión a la anarquista de Barcelona acusada de atracar un banco

El otro encausado queda absuelto de todos los cargos y la defensa tiene una semana para presentar recurso contra la sentencia condenatoria. Se mantiene para hoy a las ocho de la tarde en la plaza Lesseps la manifestación de respuesta a la sentencia.

La sala de vistas de los juzgados de Aachen (Alemania) ha sido el escenario de la última sesión del juicio contra lxs dos anarquistas acusadxs de atracar una entidad bancaria en 2014, en la que se ha dado lectura a la sentencia . Ambxs habían sido detenidxs en Barcelona, en la primavera de 2016 y hacía doce y catorce meses, respectivamente, que estaban en prisión preventiva en centros penitenciarios -primero de España y posteriormente de Alemania- tras su extradición.

Hay que recordar que uno de los elementos claves de la investigación ha sido el cruce entre las muestras de ADN recogidas en el lugar de los hechos con otros sustraídas a escondidas -por parte de los Mossos d’Esquadra- a las encausadas. Según el tribunal, las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco demuestran que la mujer encausada habría llevado durante el atraco la misma indumentaria y utensilios que posteriormente encontró la policía alemana en una mochila abandonada en el exterior del banco de Aachen. De estos utensilios se extrajeron cuatro muestras de ADN, alguno de los cuales serían de la activista, y de ahí se desprende la sentencia condenatoria.

Uno de los elementos claves de la investigación ha sido el cruce entre las muestras de ADN recogidas en el lugar de los hechos, sustraídas a escondidas por los Mossos.

En el caso del hombre ha sido una absolución in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del preso). El tribunal considera que no pueden asegurar que no estuviera en el lugar de los hechos y participara de la acción, pero tampoco pueden probarlo. Su ADN se encontró en el interior de la sucursal en un destornillador, pero se considera que no se le puede condenar sólo por este hecho porque, aunque demuestra que tiene relación con la acción, podría ser que simplemente hubiera prestado el objeto dejando en él su rastro genético. En último término, la sentencia valora como atenuante el hecho de que no hubo lesiones y que en todo momento los empleados del banco fueron tratados correctamente.

Finalmente, el tribunal ha condenado a la mujer a siete años y medio de prisión al considerar probada su participación en el atraco. En cambio, el hombre ha sido absuelto de todos los cargos. Según testigos presenciales, en el momento de darse a conocer la sentencia ha habido bastante revuelo en la sala, por lo que la policía ha procedido rápidamente a llevarse a la condenada. En cambio, el hombre ha quedado libre de inmediato. La defensa de las activistas tiene una semana para presentar recurso contra la decisión del jurado y esta tarde una manifestación partirá a las ocho de la tarde de la plaza Lesseps de Barcelona para rechazar la sentencia y mostrar solidaridad con las represaliadas.



El grupo de apoyo de lxs jóvenes, articulado mediante la campaña Solidaridad Rebelde, tuvo conocimiento de los hechos que se les imputaban mediante la prensa alemana / Victor Serri

Este caso saltó a la luz pública el pasado 13 de abril, cuando los Mossos realizaban una operación policial contra el movimiento libertario en la ciudad de Barcelona. El operativo estaba coordinado por el magistrado Eloy Velasco desde el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (AN) española, para responder a una orden de detención europea derivada de una comisión rogatoria tramitada desde un juzgado alemán, a raíz de las investigaciones de la Polizei Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (policía criminal del Estado de Renania del Norte-Westfalia) para localizar a lxs presuntxs autorxs de varios atracos a entidades bancarias consumados en territorio alemán.

En aquella ocasión, la operación de los Mossos finalizó con una detención en un domicilio del Carmel y doce horas de registro en el centro okupado Blokes Fantasma. El segundo procesado fue detenido meses más tarde también en la ciudad de Barcelona. El pasado 21 de junio, los Mossos derribaron la puerta de su domicilio del barrio del Eixample. En esta ocasión, la policía prescindió de la escenificación mediática y no emitió ninguna nota de prensa ni avisó a los medios de comunicación. Tras sendas detenciones, lxs dos activistas pasaron por el mismo procedimiento. En primer lugar, fueron trasladadxs a Madrid, donde la AN dictó su encarcelamiento preventivo en Soto del Real. Posteriormente, de acuerdo con una Orden Europea de Detención y Entrega emitida desde la Fiscalía de Aachen, fueron extraditadxs a Alemania, que les ha mantenido encarceladxs bajo la acusación de haber asaltado una sucursal bancaria de la entidad Pax Bank -vinculada al Vaticano-, de donde se habrían llevado una gran cantidad de dinero sin causar heridos ni daños personales.

Durante todos estos meses de cautiverio, la mujer detenida en el Carmel ha estado en régimen de aislamiento en una celda individual, saliendo una hora en el patio y con las comunicaciones con el exterior fuertemente restringidas. Ha esperado la fecha de juicio en la prisión de JVA Köln, mientras que el hombre arrestado en el Eixample lo ha hecho en condiciones similares, pero en el centro penitenciario de Aachen, ambos ubicados en el oeste del país. La fiscalía sustentaba la tesis de que este atraco sería el último de una serie de tres acciones a oficinas bancarias ocurridas en esta misma ciudad en un período de poco más de un año. La primera se produjo en el año 2012 y la segunda en el verano de 2013 en una sucursal de la Aachener Bank, acción que conllevó la detención y posterior procesamiento de una activista anarquista de Amsterdam, capital de los Países Bajos. La joven fue juzgada antes de finales de año y la sentencia fue absolutoria, porque el tribunal no consideró demostrada su participación en los hechos que se le imputaban. El grupo de apoyo de lxs jóvenes, articulado mediante la campaña Solidaridad rebelde, tuvo conocimiento de los hechos que se les imputaban mediante la prensa alemana. Desde entonces, han ido actualizando las informaciones que trascendían, a la vez que han organizado actos solidarios para dar a conocer el caso y recaudar fondos así como movilizaciones para exigir la libertad de las encausadas.

https://directa.cat/actualitat/un-tribunal-alemany-condemna-set-anys-mig-de-preso-lanarquista-de-barcelona-acusada

Un tribunal alemany condemna a set anys i mig de presó l’anarquista de Barcelona acusada d’atracar un banc

L’altre encausat queda absolt de tots els càrrecs i la defensa té una setmana per presentar recurs contra la sentència condemnatòria. Es manté per avui a les vuit del vespre a la plaça Lesseps la manifestació de resposta a la sentència

La sala de vistes dels jutjats d’Aachen (Alemanya) ha estat l’escenari de la darrera sessió del judici contra les dues anarquistes acusades d’atracar una entitat bancària l’any 2014, en la qual s’ha donat lectura a la sentència. Totes dues havien estat detingudes a Barcelona la primavera del 2016 i feia dotze i catorze mesos, respectivament, que estaven en presó preventiva en centres penitenciaris –primer de l’Estat espanyol i posteriorment d’Alemanya– després de la seva extradició.

Cal recordar que un dels elements claus de la investigació ha estat l’encreuament entre les mostres d’ADN recollides al lloc dels fets amb d’altres sostretes d’amagat –per part dels Mossos d’Esquadra– a les encausades. Segons el tribunal, les gravacions de les càmeres de seguretat del banc demostren que la dona encausada hauria portat durant l’atracament la mateixa indumentària i estris que posteriorment va trobar la policia alemanya a una motxilla abandonada a l’exterior del banc d’Aachen. D’aquests estris es van extreure quatre mostres d’ADN, algun dels quals serien de l’activista, i d’aquí es desprèn la sentència condemnatòria.

Un dels elements claus de la investigació ha estat l’encreuament entre les mostres d’ADN recollides al lloc dels fets amb d’altres sostretes d’amagat pels Mossos

En el cas de l’home ha estat una absolució in dubio pro reo (en cas de dubte, a favor del pres). El tribunal considera que no poden assegurar que no estigués al lloc dels fets i participés de l’acció, però tampoc poden provar-ho. El seu ADN es va trobar a l’interior de la sucursal en un tornavís, però es considera que no se’l pot condemnar només per aquest fet perquè, tot i que demostra que té relació amb l’acció, podria ser que simplement hagués prestat l’objecte deixant en ell el seu rastre genètic. En darrer terme, la sentència valora com atenuant el fet que no hi va haver lesions i que en tot moment els empleats del banc van ser tractats correctament.

Finalment, el tribunal ha condemnat a la dona a set anys i mig de presó en considerar provada la seva participació en l’atracament. En canvi, l’home ha estat absolt de tots els càrrecs. Segons testimonis presencials, en el moment de donar-se a conèixer la sentència hi ha hagut força enrenou a la sala, motiu pel qual la policia ha procedit ràpidament a endur-se a la condemnada. En canvi, l’home ha quedat lliure immediatament. La defensa de les activistes té una setmana per presentar recurs contra la decisió del jurat i aquest vespre una manifestació partirà a les vuit del vespre de la plaça Lesseps de Barcelona per rebutjar la sentència i mostrar solidaritat amb les represaliades.

El grup de suport de les joves, articulat mitjançant la campanya Solidaritat Rebel, va tenir coneixement dels fets que se’ls imputaven mitjançant la premsa alemanya / Victor Serri

Aquest cas va saltar a la llum pública el passat 13 d’abril, quan els Mossos d’Esquadra llançaven una operació policial contra el moviment llibertari a la ciutat de Barcelona. L’operatiu estava coordinat pel magistrat Eloi Velasco des del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional (AN) espanyola, per respondre a una ordre de detenció europea derivada d’una comissió rogatòria tramitada des d’un jutjat alemany, arran de les investigacions de la Polizei Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (policia criminal de l’Estat de Renània del Nord-Westfalia) per localitzar les presumptes autores de diversos atracaments a entitats bancàries consumats en territori alemany.

En aquella ocasió, l’operació dels Mossos va finalitzar amb una detenció a un domicili del Carmel i dotze hores d’escorcoll al centre okupat Blokes Fantasma. El segon processat va ser detingut mesos més tard també a la ciutat de Barcelona. El passat 21 de juny, els Mossos d’Esquadra van esbotzar la porta del seu domicili del barri de l’Eixample. En aquesta ocasió, la policia va prescindir de l’escenificació mediàtica i no va emetre cap nota de premsa ni va avisar els mitjans de comunicació. Després de sengles detencions, les dues activistes van passar pel mateix procediment. En primer lloc, van ser traslladades a Madrid, on l’AN va dictar el seu empresonament preventiu a Soto del Real. Posteriorment, d’acord amb una Ordre Europea de Detenció i Entrega emesa des de la Fiscalia d’Aachen, van ser extradides a Alemanya, que les ha mantingut empresonades sota l’acusació d’haver assaltat una sucursal bancària de l’entitat Pax Bank –vinculada al Vaticà–, d’on s’haurien emportat una gran quantitat de diners sense causar ferits ni danys personals.

Durant tots aquests mesos la dona detinguda al Carmel ha estat en règim d’aïllament a una cel·la individual, sortint una hora al pati i amb les comunicacions amb l’exterior fortament restringides

Durant tots aquests mesos de captiveri, la dona detinguda al Carmel ha estat en règim d’aïllament a una cel·la individual, sortint una hora al pati i amb les comunicacions amb l’exterior fortament restringides. Ha esperat data de judici a la presó de JVA Köln, mentre que l’home arrestat a l’Eixample ho ha fet en condicions similars, però al centre penitenciari d’Aachen, tots dos ubicats a l’oest del país. La fiscalia sustentava la tesi que aquest atracament seria el darrer d’un seguit de tres accions a oficines bancàries ocorregudes en aquesta mateixa ciutat en un període de poc més d’un any. La primera es va produir l’any 2012 i la segona l’estiu del 2013 a una sucursal de l’Aachener Bank, acció que va comportar la detenció i posterior processament d’una activista anarquista d’Amsterdam, capital dels Països Baixos. La jove va ser jutjada abans de finals d’any i la sentència va ser absolutòria, perquè el tribunal no va considerar demostrada la seva participació en els fets que se l’imputaven.

El grup de suport de les joves, articulat mitjançant la campanya Solidaritat Rebel, va tenir coneixement dels fets que se’ls imputaven mitjançant la premsa alemanya. Des d’aleshores, han anat actualitzant les informacions que transcendien, a l’hora que han organitzat actes solidaris per donar a conèixer el cas i recaptar fons així com mobilitzacions per exigir la llibertat de les encausades.