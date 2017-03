El PCPV exige la anulación de la pena de muerte de Miguel Hernández

El Secretario General del Partit Comunista del País Valencià ha manifestado que Miguel Hernández “es parte de nuestra memoria democrática, fue condenado a muerte por su compromiso con el pueblo y con los ideales de progreso y cultura de la Segunda República Española, y por hacer de la poesía la mejor arma revolucionaria. Miguel Hernández es un ejemplo de poeta comprometido con los valores de la izquierda, con el mundo del trabajo, con la libertad y la justicia”.

Para Javier Parra “es un orgullo contar en nuestra organización con el gran poeta, el gran hombre y el gran comunista que fue Miguel Hernández” Y continúa: “ su poesía, sigue plenamente vigente para denunciar la injusticia y luchar por la libertad; él no entendía el papel del poeta y del intelectual si no estaba arraigado en un compromiso social y político; no desertó nunca de su clase social, de su condición de campesino pobre, ni del poder transformador de la palabra”

“Por el significado de poeta del pueblo, por ser patrimonio cultural de la Humanidad, cabe hoy rescatar más que nunca su vida, su ejemplo, su testimonio de lucha y su valor como poeta comprometido”, ha manifestado.

El PCPV considera que la reparación y el reconocimiento de Miguel Hernández no será completa mientras no se revise el juicio y se anule totalmente la sentencia que le condenó a muerte, de tal forma, que su inocencia sea pública, jurídica y oficialmente reconocida.

Por ellos, afirma el Secretario General: “continuaremos impulsando cuantas iniciativas sean necesarias para que el Gobierno de España revise y anule totalmente de la sentencia de pena de muerte que fue emitida el 18 de enero de 1940, por un Tribunal Militar a las órdenes de la dictadura franquista en el Consejo Sumarísimo 21.001, de tal modo que su inocencia sea pública, jurídica y oficialmente reconocida”