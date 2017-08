Paciencia, mujer, paciencia (o no)

La gente que me conoce bien sabe que soy fan de charlar, debatir, argumentar y compartir posturas sobre todos los temas que se me ocurran. Uno de los temas que casi siempre sale (y del que amo hablar) es el feminismo. Pero aclaro que amo hablar de ello siempre y cuando la otra parte sea receptiva, respetuosa y abierta de mente. Obviamente, y para nuestra desgracia, no todas las personas se podrían describir de esa manera.

En persona es más fácil que la gente te entienda. Esto es un hecho. Las personas que se esconden detrás de una pantalla de ordenador son mucho más valientes e irrespetuosas a la hora de debatir.

Desde que empecé a formarme en feminismo, ya hace algunos años, mi perfil de Facebook es un no parar de publicaciones sobre el tema y comentarios de personas (hombres en su gran mayoría) intentando discutirme – no debatirme – dichos temas. Algunos me explican su punto de vista de buenas formas. Otros, por el contrario, atacan sin más, acabando en bloqueo del perfil casi siempre. Suele ser por miedo a que sus privilegios se vean en peligro.

A veces, a pesar de lo que he narrado en la primera frase, sucede que me canso. Me canso de intentar siempre ser pedagógica con hombres que no me aportan nada: sólo desgaste mental. Intento explicarles una y otra vez por qué pienso así, por qué debería ser empático con las mujeres y su opresión, etc. Pero estos hombres siguen llamándome “feminazi”, “amargada”, “gorda” o “malfollada” o incluso amenazándome por exigir mis derechos como ser humano. Incluso uno de ellos me ha llamado “nazi” (no “feminazi”).

Mis personas allegadas se hartan de decirme que no gaste ni un minuto más de mi tiempo en intentar hacer pedagogía con ese tipo de hombres. Y yo de verdad que lo intento, pero no soy capaz de ver por redes sociales una imagen o afirmación falsa que nos intenta dejar por los suelos a las mujeres y no abrir la boca.

A veces mandaría mi perfil de Facebook a la mierda, pero luego recuerdo que con él puedo hacer activismo, compartir mis reflexiones y que otras personas me lean. No es tan fácil y hoy en día es una herramienta bastante útil en ese sentido. También me dan ganas de callarme y no entrar a debatir con descerebrados, pero debemos hacernos oír. Elijamos lo que elijamos, debemos intentar ser felices y no perder nuestro tiempo.