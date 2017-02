Lucía “la intocable” y el portavoz del grupo nazi “lo nuestro”, agreden a una familia en un bar

Aún todavía circulando por las redes el curriculum violento “demostrable” de Lucía, La Intocable, y el protagonismo de Francisco García, Fran, portavoz del grupo de ideología neonazi Lo Nuestro, defendiendo el “nuevo perfil” de estos grupos fascistas, nos llega a la Coordinadora Anti Represión Región de Murcia (ARM) la siguiente información:

Una familia formada por una pareja, los padres de unx de ellxs y una sobrina de corta edad se reúnen para comer en el Bar-Restaurante “Los Pachequitos” en la pedanía murciana de Churra, cercano al estadio del club Real Murcia (sábado, día 25 de febrero).

Según nos siguen diciendo, en un momento determinado, un grupo de unos treinta neonazis la emprenden a golpes con esta familia con tal brutalidad que tiene que intervenir el servicio sanitario del 112 para atender a tres heridxs, la más grave la mujer de 50 años de edad, que tuvo que ser ingresada.

Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Por qué los medios de comunicación, que por cierto hicieron escaso-nulo-tendencioso eco de esta brutal paliza, se empeñan en catalogar esta agresión de “pelea entre bandas de distinta ideología”?

Las agredidas, según nuestras fuentes, han presentado denuncia en la policía y acusado, entre otros, a estos dos personajes bien conocidos en la ciudad de Murcia. Y ahora nos preguntamos, ¿han sido detenidxs?, ¿están en prisión incondicional?…El chico agresor de Lucía La Intocable fue detenido inmediatamente y aún permanece preso…¿Hay doble vara de medir según ideologías?

En este caso parece ser que también hay un vídeo de la paliza, pero no ha sido difundido…

En definitiva, no ha transcendido nada y la ciudadanía merece estar informada de forma veraz y ecuánime en una democracia o ¿es que quizá no estemos en un estado democrático en el que podamos convivir seguros y con la sensación de que la justicia es igual para todxs?.

El discurso xenófobo y homófobo, entre otros, de estos grupos neonazis está siendo tolerado como si se tratara de una opinión más, pero sostenemos que no todas las opiniones son respetables. Quienes difunden ideas de odio atacando a ideologías que defienden que cualquier persona es igual a otra, independientemente de su religión, etnia, opción sexual. condición de inmigrante o refugiado, defienden los derechos de las mujeres o de las personas vulnerables por su situación económica, no son dignos de opinar ni de actuar en esa línea de odio. Tolerancia cero.

No solo es en Murcia donde ocurre esta situación, es en muchas ciudades de nuestro Estado, de Europa y más allá donde están proliferando estos grupos e incluso partidos políticos que se van ganando más adeptos en épocas de precariedad económica, como nos confirma la Historia, cuando es fácil culpabilizar ahora al inmigrante de todos los males sociales (en Alemania utilizaron a los judíos como blanco de su odio, o a los comunistas, por ejemplo, previamente a la 2ª guerra mundial).



¿Quiénes tienen ahora la responsabilidad de poner freno a esta situación, antes de que sea demasiado tarde?

En primer lugar las autoridades competentes, que son las que disponen de los medios adecuados, también los medios de comunicación que crean opinión y ocultado información o bien contando medias verdades contribuyen a que no se tomen las medidas oportunas, pero finalmente cada unx de nosotrxs, que con nuestra indiferencia pensando que el problema no nos atañe, o que “no se puede hacer nada” toleramos que todo esto ocurra.

Tolerancia cero hacia las ideas de odio a lo diferente.

Ninguna agresión sin respuesta.