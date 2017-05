Imputada Dancausa, Delegada del Gobierno de Madrid, por delito societario

Además de Dancausa, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid abre causa por un presunto delito societario contra otras 15 personas. El Ministerio Público, que presentó denuncia, pone el foco en irregularidades en los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. que –dice– han supuesto un “importante perjuicio patrimonial” para la primera, “a la vez que un enriquecimiento ilícito para Merca Ocio”, que valora en casi de 700.000 euros. Dancausa se encontraba en aquella etapa al frente del Consejo de Administración del ente.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, se ha mostrado este mediodía “absolutamente tranquila” al conocer que se han abierto contra ella diligencias previas por presunto delito societario por su actuación en Mercamadrid cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital.

Concepción Dancausa pasa a ser concejala de Hacienda en 2011, con Ana Botella como alcaldesa de Madrid. Durante esta etapa, de 2011 a 2015, compaginó sus labores como concejala de Hacienda con la presidencia de Mercamadrid. Y es este punto por el cual se investiga a Dancausa. El pasado 6 de abril del presente año, la Fiscalía Provincial de Madrid presenta una denuncia contra la actual delegada de Gobierno de Madrid por “un delito societario del artículo 295 del Código Penal” contra las arcas de Mercamadrid. Concretamente, se investiga una operación por la cual se adjudicó unos terrenos a la empresa Mercaocio, compañía propiedad de José Domingo Rodríguez Losada, el dueño del hotel ilegal El Algarrobico (situado en Carboneras, Almería). Además, se levantaron naves en Mercamadrid y se firmó un contrato hasta 2032 con un alquiler de 14 millones de euros. Un auténtico blindaje. Por estas razones, la Fiscalía cree que Dancausa favoreció al constructor y promotor Rodríguez Losada, en detrimento de las arcas de Mercamadrid.

Esta es la “Biografía No Autorizada” de Concepción Dancausa publicada por Los Genoveses (no dejar de leer!!)

Nace en Burgos el 26 de febrero de 1952. Hija de Fernando Dancausa de Miguel y de Concepción Treviño Muñoz. Su padre , además de funcionario del cuerpo de letrados sindicales de la Organización Sindical, lo fue fue durante el franquismo: alcalde de Burgos, Presidente de la Diputación Provincial, Procurador en Cortes, Consejero Nacional del Movimiento, Director General de la Vivienda y Subsecretario de ese mismo Ministerio. Tras la muerte del dictador fue consejero del Banco Rural y Mediterráneo. Falleció en 1992.

Letrada de la antigua Organización Sindical

Conchita se licencia en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Fue compañera de curso y es amiga personal de Ana Botella . Siguiendo la tradición familiar, al igual que su padre esfuncionaria de carrera desde el 8 de agosto de 1977 y pertenece al Cuerpo de letrados de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales. Es decir, la antigua Organización Sindical franquista.

Su carrera profesional está vinculada a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, aunque durante diez años los compatibilizó con el ejercicio de la abogacía. En alguno de sus CV se especifica que esta “especializada como Letrado-Asesor de Sociedades Mercantiles.”

En la Administración fue vocal asesora de Organizaciones No Gubernamentales y Subvenciones, ONGs; consejera técnica de Asuntos Sociales y jefe de Servicios de Informes y Desarrollo Normativo del extinto Ministerio. Por motivos laborales de su marido, residió siete años en Latinoamérica, concretamente en Argentina, Paraguay y Panamá, donde fue letrada y Jefa de la Oficina Laboral en las Embajadas de España en Paraguay y Argentina. Durante cinco años, del 91 al 96, fue subdirectora General de Organizaciones No Gubernamentales y Subvenciones en el Ministerio de Asuntos Sociales.

Javier Arenas la lanza al BOE

Pero es con la victoria de Aznar en las elecciones generales de 1996, cuando Conchita ve que su carrera política no ha hecho nada más que comenzar. El 17 de mayo de 1996 es nombrada Directora General del Instituto de la Mujer, cuando Javier Arenas asumió el Ministerio de Trabajo. Allí se hizo fuerte durante toda la legislatura hasta el 4 de febrero de 2000, fecha en la que fue sustituida por Pilar Dávila al dejar Conchita el cargo para presentarse a las elecciones generales del 12 de marzo.

Diputada efímera

Su paso por el Congreso apenas ha dejado huella. Se presentó por Madrid como numero diez y apenas el escaño le duró 3 meses, hasta el 5 de mayo que fue nombrada Secretaria General de Asuntos Sociales, en sustitución de Amalia Gómez, con quien trabajó cuando era Directora del Instituto de la Mujer. En el Congreso de los diputados la sustituyó Elena García Alcañiz.

Diputada Asamblea de Madrid y el Tamayazo

Tres años después, el 14 de febrero de 2003, en la Secretaria General de Asuntos Sociales, la sucedió Lucía Figar de la Calle, al ser número cuatro de la candidatura de Esperanza Aguirre a la Comunidad de Madrid en los comicios del 25 de mayo de 2003. Fue nombrada presidenta de la Asamblea de Madrid, gracias al caso de transfuguismo conocido como Tamayazo.

Concejala Ayuntamiento de Madrid

En junio de 2007 deja de ser presidenta de la Asamblea, y es nombrada concejala de Familia y Asuntos sociales en el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Alberto Ruiz-Gallardón y desde diciembre de 2011 hasta 2015 lo fue de Hacienda en el consistorio presidido por Ana Botella.

Mercamadrid : será por dinero

Durante este etapa también fue Presidenta de Mercamadrid. Circunstancia que no ha pasado desapercibida por parte de la Fiscalía Fiscalía Provincial de Madrid que ha presentado el pasado 6 de abril del 2017 una denuncia contra Dancausa, por “un delito societario del artículo 295 del Código Penal” contra las arcas de Mercamadrid durante la época en la que fue concejal en el equipo de gobierno de la alcaldesa Ana Botella. La iniciativa de la fiscalía se produce un año después de que el actual Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena le remitiera un informe en el que denunciaba malversación de caudales públicos en la adjudicación de unos terrenos en Mercamadrid.

Además el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con Carmena como Alcaldesa, ha remitido a la Fiscalía una serie de gastos realizados por esta empresa pública —responsable de la gestión del mayor mercado mayorista de España— con los que costeó entre 2007 y 2008 dos cenas multitudinarias con barra libre en el exclusivo restaurante Zalacaín radicado en la urbanización madrileña La Finca.

Delegada del Gobierno en Madrid

El 11 de abril del 2015 fue nombrada en el BOE Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid en sustitución de Cristina Cifuentes.Como estaba previsto nombró de Subdelegado a Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, su hombre de confianza desde el inicio de su trayectoria política

Entusiasta del callejero franquista

Firme partidaria de no suprimir de los callejeros los nombres de personajes del franquismo bajo el argumento de que “la historia de este país es la que es y ha tenido periodos extraordinarios y periodos probablemente más oscuros, pero yo creo que ignorar lo que ha pasado, eliminar los símbolos, tratar de borrarlo, a mí me parece un error (…) La realidad es que si no aprendemos de lo que ha pasado, volveremos a caer en los mismos errores”.

Presidenta de una Fundación genovesa bajo sospecha

Ha presidido la Fundación Humanismo y Democracia que año tras año ha recibido cuantiosas e injustificadas subvenciones de su buena amiga Ana Botella. Todo queda en casa.

No al aborto

Se ha declarado públicamente contraria al aborto y a la reserva de puestos a las mujeres en los partidos políticos mediante el sistema de cuotas porcentuales, aduciendo que en democracia es más efectivo educar que obligar o prohibir. Es partidaria de la regulación jurídica de las parejas de hecho, pero no de su definición como matrimonio.

Católica, Apostólica y Romana

Conchita es una genovesa de profundas convicciones religiosas. Ha sido, entre otras cosas, asesora “XII Congreso Católicos y Vida Pública” organizado por la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos. Está casada con Juan Ramón Oñate García y tienen 5 hijos. Entre sus numerosos hermanos destaca Dolores Dancausa Treviño, Consejera Delegada de Bankinter.

Un marido en el BOCM

Se da la feliz circunstancia que su marido fue reubicado laboralmente por Esperanza Aguirre, tras varios periplos profesionales dentro y fuera de España. En el 2004 le nombró Gerente de la Agencia Financiera de la Comunidad de Madrid y en el 2007 siguió la racha y fue nuevamente nombrado Director General de Arquitectura y Rehabilitación de la Consejería de Vivienda.

Por último, hasta ser cesado por el Gobierno de Cifuentes, fue Consejero de la sociedad pública Nuevo Arpegio entre 21/12/2010 y el 10/09/2015 y también lo ha sido de Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA entre 27/02/2009 y 14/01/2011.

