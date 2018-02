‘Els mossos van carregar quatre vegades i van deixar dos manifestants amb el braç trencat’

Amb la proximitat de les dates del judici que hauran d’afrontar sis activistes anti–MAT, entrevistem un dels acusats, Víctor Manuel Cánovas –que va protagonitzar una acció de protesta encadenant-se a un bidó dins d’un cotxe soterrat– i Maria Bouza, que participa en la campanya antirepressiva T66. Els fets que es jutjaran del 27 de febrer a l’1 de març, es remunten al gener de 2014, quan l’oposició veïnal de la zona de Fellines i Viladesens a la construcció de la línia de molt alta tensió (MAT), es va traduir en una acció espectacular que va tornar a posar en el debat públic la necessitat i la conveniència d’aquesta gran autopista elèctrica que tan poc consens ha generat al territori. Quatre anys després, i amb la línia de la MAT construïda, sis activistes i veïnes de la zona afronten penes de fins a 7 anys de presó i una responsabilitat civil, que exigeix Red Eléctrica de España (REE), de 20.000 euros. Parlem de l’acció, del balanç social, polític i repressiu i de la campanya de suport, amb la Maria i en Víctor.

Per tu, Víctor, quina pena demana l’acusació?

(VM) En aquest judici hi ha com a acusacions, a part de la fiscalia, REE i la Generalitat de Catalunya. I cadascuna em demana una pena de presó diferent: la fiscalia 17 mesos, la Generalitat 19 i REE 3 anys de presó. Hi ha altres companyes a les quals les acusacions demanen fins a 7 anys de presó.

Tot aquest judici per una acció vistosa de desobediència. Explica’ns en què va consistir concretament l’acció, Víctor.

Vam col·locar al punt on havia de construir-se la torre de la MAT -que avui ho està– una caravana. Aquesta caravana permetia accedir a un túnel subterrani de 10 metres de llarg, que arribava a un cotxe enterrat a 2 metres de profunditat. El terra del cotxe estava foradat i a sota hi havia un bidó de formigó armat. En aquest bidó em vaig encadenar de tal manera que tenia el cos dins del cotxe, però el braç estava formigonat dins del bidó. Per tant, no podien moure el cotxe sense trencar-me el braç.

Es tractava d’una acció molt arriscada…

Sí, era una acció molt arriscada però segura a nivell de l’instal·lació on jo em trobava. El que era arriscat era el rescat en si, que havia de fer-se de manera molt metòdica: no es podia treballar amb maquinària pesada sobre meu pel risc d’esfondrament ni es podia moure el cotxe per no trencar-me el braç.

I el rescat va ser metòdic?

No, van cometre moltes temeritats i això va provocar un nerviosisme comprensible de les manifestants. La bel·ligerància i zero comunicació dels mossos, que van carregar quatre vegades, no van ajudar-hi, precisament.

Què vols dir ‘falta de comunicació’?

Per començar nosaltres teníem persones encarregades de mediar amb bombers i mossos, per intercanviar informacions i que el rescat es portés en unes condicions òptimes. Tot i que es va intentar, els mossos van ser taxatius: no volien mediar i com a demostració de tot plegat van començar a posar tanques i ràfia damunt del perímetre perquè les companyes que donaven suport no veiessin res. Això va produir protestes i tensions i els mossos de seguida van començar a carregar.

De fet en aquest judici també s’asseurà en el banc dels acusats un mosso per les càrregues.

Sí, és el sotsinspector que dirigia els agents de l’Àrea de Recursos Operatius (ARRO) Manuel Cordón Molina, que va trencar el braç a dues companyes i a més de la mateixa manera: mentre intentaven protegir-se el cap dels cops de porra.