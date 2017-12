La familia y amigos de Rodrigo agradecemos el apoyo recibido. Rodrigo desde el lunes está detenido e incomunicado. No ha podido hablar ni siquiera con su abogada. Estamos a la espera de escucharlo para aclarar los hechos, en cuanto tengamos información seguiremos comunicando. Respetamos el dolor de la familia del fallecido. Mientras, rogamos paciencia y no dejarse llevar por informaciones no contrastadas. Gracias de nuevo.