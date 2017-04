Arnaldo Otegi “El desarme de la ETA es un acto de soberanía popular”

El 7 de abril la ETA envió una carta a la cadena BBC de la cual nos hicimos eco aquí, declarándose como “una organización desarmada” y señalando que “las armas y explosivos que tenía bajo su control se encuentran en manos de la sociedad civil”. El texto advierte, sin embargo, que “el proceso no está completado” porque el “día del desarme”, previsto para hoy, 8 de abril, podrían producirse “ataques de los enemigos de la paz”.

El propio Arnaldo Otegi declaró ayer para la agencia Sputnik “que el desarme podría haber ocurrido mucho tiempo atrás de no haber sido por los obstáculos implantados por los estados de Francia y España”. Ademas añadió que “Frente a esa irresponsabilidad de ambos Estados la sociedad civil vasca tomó la iniciativa y decidió poner en marcha un proceso de desarme total. Es un acto de soberanía popular y nacional vasca, y un acto de responsabilidad popular. Este pueblo ha decidido que estos Gobiernos no tienen derecho a seguir prolongando una situación que no tiene sentido”.

Arnaldo Otegi ha señalado que “con el proceso de paz con las FARC y el desarme de ETA se pone fin a determinados caminos en lo que respecta a las estrategias armadas”. No cambiamos las botas, pero seguimos el camino, añadió.

Otegi añadió que la decisión de deponer las armas es una cuestión “irrevocable” y “definitiva”. Pero consideró el Gobierno español lo vive como “una tragedia nacional” porque “no es capaz de cambiar de posición”. Otegi considera que al centralismo español mantener con vida el llamado ‘enemigo interno’ le permite ocultar sus “gravísimos problemas estructurales”.